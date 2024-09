Amundi ETF: il mercato degli ETF in Europa ha raccolto quasi 89 mld di euro ad agosto

Nel mese di agosto gli investitori hanno investito 88,8 miliardi di euro in ETF a livello globale. Le azioni sono rimaste popolari con afflussi per 46,7 miliardi di euro nel mese scorso, seguite dal reddito fisso che ha raccolto 36,1 miliardi di euro. Lo si legge nell’analisi mensile dei flussi ETF a cura di Amundi ETF.

Nel dettaglio, gli indici US large blend hanno superato tutte le altre strategie con afflussi pari a 18,9 miliardi di euro ad agosto, mentre i titoli di Stato a lungo termine hanno raccolto 6,7 miliardi di euro. Gli investitori hanno disinvestito 2,6 miliardi di euro dalle strategie large-cap blend statunitensi. Inoltre, sono stati registrati deflussi per 900 milioni di euro dalle azioni giapponesi e per 1,1 miliardi di euro dalla Cina, a causa delle prospettive macroeconomiche negative per questo paese.

Panoramica di agosto dei flussi europei

Gli ETF UCITS azionari hanno raccolto 14,6 miliardi di euro ad agosto, con gli indici statunitensi che si sono rivelati la strategia più popolare, attirando afflussi per 4,9 miliardi di euro. Gli indici mondiali hanno accumulato 4,2 miliardi di euro; gli indici all country – equivalenti all’MSCI ACWI – sono aumentati di 2 miliardi di euro e anche le strategie dei mercati emergenti sono cresciute di 1,2 miliardi di euro.

Sebbene il settore tecnologico statunitense abbia sottoperformato l’indice S&P 500 da giugno, gli investitori hanno comunque investito in agosto 600 milioni di euro nel settore IT. Anche il settore healthcare è stato molto apprezzato, con afflussi per 500 milioni di euro, “in quanto gli investitori si sono orientati verso una strategia meno correlata all’andamento dei mercati finanziari e dell’economia” precisa Amundi ETF.

Le strategie equal-weighted hanno sovraperformato negli ultimi mesi grazie alle oscillazioni del settore tecnologico statunitense, raccogliendo 700 milioni di euro. Anche le strategie income e minimum volatility hanno guadagnato rispettivamente 600 e 400 milioni di euro, sempre in risposta alla recente volatilità dei mercati. Gli investitori hanno allocato 700 milioni di euro nelle strategie azionarie ESG statunitensi, mentre hanno disinvestito 600 milioni dalle strategie all country.

I flussi ETF azionari in Europa

I flussi ETF a reddito fisso in Europa

Gli ETF a reddito fisso domiciliati in Europa hanno raccolto 5,1 miliardi di euro, con un contributo di 2,8 miliardi di euro dalle strategie investment grade. Le strategie denominate in dollari sono cresciute di 1,5 miliardi di euro mentre quelle denominate in euro hanno raccolto 1,1 miliardi di euro.

Come spiega Amundi ETF, “Il calo dei tassi d’interesse nell’Eurozona si è rivelato un sostegno per il debito societario della regione. Non solo diminuisce l’impatto della duration dell’obbligazione, ma riduce anche il costo del debito aziendale, migliorando così le prospettive di credito. Con i dati di agosto sui salari non agricoli più deboli del previsto, è aumentata la probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense in settembre, e ciò potrebbe fornire un ulteriore sostegno al debito investment grade Usa”.

Gli investitori hanno destinato 1,2 miliardi di euro al debito governativo denominato in dollari e 600 milioni di euro a quello denominato in euro. Hanno venduto titoli di Stato statunitensi a lunga scadenza e acquistato quelli a breve scadenza, rispettivamente con deflussi per 1,3 miliardi di euro e afflussi per 2,2 miliardi di euro. “Con l’aumento dei prezzi delle obbligazioni a lunga scadenza gli investitori hanno preso profitto” si legge nel report.

In agosto i mercati monetari hanno guadagnato 1,1 miliardi di euro, confermando la popolarità di lungo periodo di questa strategia, grazie agli elevati rendimenti che gli investitori possono ottenere sia sull’euro che sul dollaro senza rischio di duration. Le strategie ESG a reddito fisso hanno registrato una raccolta maggiore rispetto a quelle azionarie, con afflussi pari a 1 miliardo di euro nel mese scorso. Le strategie investment grade hanno contribuito alla maggior parte degli afflussi, con una raccolta di 700 milioni di euro.