Amundi ETF: a novembre ondata di acquisti di ETF azionari in Europa

Nel mese di novembre gli investitori hanno investito 181,4 miliardi di euro negli ETF a livello globale. I flussi complessivi degli ETF domiciliati in Europa hanno eguagliato il record del mese precedente. Lo si legge nell’analisi mensile dei flussi ETF a cura di Amundi ETF.

Panoramica di novembre dei flussi mondiali

La rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti lo scorso novembre ha alimentato un’eccezionale ondata di acquisti di ETF azionari. I flussi complessivi negli ETF UCITS europei hanno eguagliato il mese precedente, ma con allocazioni pari a 28,6 miliardi di euro nelle azioni e solo 500 milioni di euro nel reddito fisso.

A livello globale, i flussi di novembre sono stati ancora più elevati rispetto al mese precedente e si sono attestati a 181,4 miliardi di euro, di cui 144,1 miliardi di euro nelle azioni e 28,4 miliardi di euro nel reddito fisso. Le Americhe hanno guidato questa spinta azionaria registrando una raccolta netta pari a 118 miliardi di euro in queste regioni.

Nel solo mese di novembre gli indici statunitensi large blend hanno registrato afflussi di 51 miliardi di euro. La seconda categoria più privilegiata è stata quella delle azioni large growth statunitensi, che ha raccolto 15,7 miliardi di euro. Gli investitori hanno inoltre destinato 7,1 miliardi di euro al settore finanziario.

I timori per l’inflazione si sono riflessi in un disinvestimento di 4,2 miliardi di euro dai Treasury a lunga scadenza. Sono stati inoltre registrati deflussi per 4,6 miliardi di euro dalle azioni cinesi.

I flussi ETF azionari in Europa

Gli ETF azionari domiciliati in Europa hanno raccolto a novembre 28,6 miliardi di euro, quasi 6 miliardi di euro in più rispetto al mese precedente. Le strategie statunitensi sono state le vincitrici del comparto azionario, con afflussi pari a 21,9 miliardi di euro.

Gli indici mondiali hanno rappresentato la seconda categoria più popolare, con una raccolta di 8 miliardi di euro. Gli investitori hanno disinvestito 2,3 miliardi di euro dagli indici dei paesi europei sviluppati a causa dell’incertezza politica nella regione. Le strategie smart beta statunitensi si sono aggiudicate il terzo posto con una raccolta pari a 4,8 miliardi di euro.

Le strategie azionarie equal weight hanno attirato 5,4 miliardi di euro: un’ampia allocazione strategica che riflette le preoccupazioni degli investitori per l’eccessiva concentrazione nel mercato azionario statunitense. Gli investitori potrebbero aver utilizzato questi indici come copertura contro il rischio di concentrazione, rimanendo comunque investiti in azioni.

A livello settoriale, gli ETF finanziari hanno seguito un trend simile a quello globale, registrando una raccolta pari a 1,2 miliardi di euro. Gli investitori hanno interpretato la vittoria di Trump come un segnale di una possibile deregolamentazione delle banche.

Gli ETF azionari ESG hanno raccolto 4,8 miliardi di euro. Le maggiori allocazioni sono state registrate negli indici statunitensi con 3,6 miliardi di euro e nelle strategie mondiali con 1,7 miliardi di euro.

I flussi ETF a reddito fisso in Europa

A novembre i flussi negli ETF a reddito fisso domiciliati in Europa si sono attenuati a causa dell’attrattiva esercitata dalle azioni. Gli investitori hanno destinato 500 milioni di euro agli indici broad e 400 milioni di euro agli ETF sul mercato monetario.

I titoli di Stato hanno invece registrato deflussi per 500 milioni di euro. Gli indici all maturity del debito denominato in dollari hanno registrato disinvestimenti per 1,4 miliardi di euro, mentre gli investitori hanno allocato 600 milioni di euro nelle obbligazioni statunitensi a breve scadenza. Ciò riflette il timore che le politiche di Trump possano essere inflazionistiche.

Gli investitori hanno inoltre disinvestito 800 milioni di euro dal debito denominato in euro a lunga scadenza mentre hanno investito 200 milioni di euro nel debito a breve scadenza. Il debito denominato in sterline ha raccolto 400 milioni di euro, distribuiti equamente tra gli indici all maturity e a breve scadenza.

Il debito societario denominato in euro ha raccolto 500 milioni di euro, mentre gli investitori hanno disinvestito 300 milioni di euro dal mercato statunitense e 200 milioni di euro dai mercati in sterline.

Gli investitori hanno destinato solo 200 milioni di euro alle strategie ESG a reddito fisso. Hanno investito 700 milioni di euro nel debito societario investment grade e hanno disinvestito 700 milioni di euro dal debito governativo, allocando piccoli importi nell’high yield e negli indici broad.