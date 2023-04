American Airlines: profitto trimestrale in crescita a +37%

American Airlines ha registrato un utile di 10 milioni di dollari nel primo trimestre, grazie all’aumento dei voli e alla crescita dei ricavi che ha superato l’aumento dei costi.

Il fatturato di American è aumentato del 37% nei primi tre mesi dell’anno, raggiungendo i 12,19 miliardi di dollari, più o meno in linea con le stime degli analisti. La società ha registrato un utile per azione rettificato a 5 centesimi, Ricavi totali a 12,19 miliardi di dollari contro i 12,20 miliardi previsti, il fatturato di 12,19 miliardi di dollari è stato superiore del 37% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto del vettore per il trimestre, pari a 10 milioni di dollari, o 2 centesimi per azione, segna un drastico miglioramento rispetto al primo trimestre del 2022, quando American aveva perso 1,64 miliardi di dollari, o 2,52 dollari per azione.