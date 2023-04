Azimut: Bilancio 2022 approvato e dividendo ordinario di 1,30€ per azione

L’assemblea degli azionisti di Azimut Holding ha dato il via libera al bilancio d’esercizio 2022 e alla distribuzione di un dividendo ordinario totale di 1,30 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge. Questo corrisponde ad un dividend yield del 6,4% ai prezzi attuali. Il pagamento sarà effettuato interamente per cassa il 24 maggio 2023, con stacco cedola il 22 maggio 2023 e record date il 23 maggio 2023.

Durante l’assemblea, gli azionisti hanno approvato l’autorizzazione all’acquisto, anche in più tranches, di un massimo di 14.000.000 di azioni ordinarie Azimut, rappresentanti il 9,77% dell’attuale capitale sociale. È importante notare che entro questo importo massimo complessivo, massime 7.000.000 azioni ordinarie (pari al 4,89% dell’attuale capitale) potranno essere destinate alla costituzione della provvista necessaria per dare esecuzione ad eventuali piani di azionariato.