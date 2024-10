Alphabet, la preview sui conti in uscita il 29 ottobre. Titolo pronto per un nuovo sprint?

Alphabet alla prova della trimestrale. La Big Tech presenterà i risultati della sua trimestrale per il Q3 2024 con l’annuncio in programma per il 29 ottobre a mercati chiusi. Gli addetti ai lavori osserveranno interessati non solo i conti ma anche gli sviluppi sugli investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale. Titolo ancora in discesa dopo i massimi storici di luglio, ma attenzione ad eventuali sorprese.

Accordi strategici e AI il fulcro dei prossimi ricavi

Alla prova della trimestrale anche Alphabet, holding del leader dei motori di ricerca in internet Google. Secondo il consensus Bloomberg, Alphabet dovrebbe riportare ricavi per $ 76,07 miliardi, in calo rispetto agli 84,74 miliardi del Q2 2024, ma in linea sul confronto annuale con i $ 76,69 miliardi del terzo trimestre 2023. Per quanto riguarda l’EPS, gli analisti si attendono la pubblicazione di un dato sui $ 1,832 , in calo rispetto ai $ 1,89 del trimestre precedente, ma in netto miglioramento rispetto agli $ 1,55 dello stesso periodo dell’anno scorso, a testimonianza di una maggiore efficienza operativa e del controllo dei costi.

Nel corso del trimestre, Alphabet ha annunciato diverse iniziative ed accordi di partnership strategiche che potrebbero influenzare i suoi risultati futuri, in particolare nell’applicazione degli investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale. Tra le novità più rilevanti, l’alleanza tra Qualcomm e Alphabet nel settore dell’AI automobilistica con lo sviluppo di nuove soluzioni per la mobilità intelligente, volte principalmente alle soluzioni di comandi vocali integrati. Inoltre, il 21 ottobre è stato annunciato l’accordo tra Honeywell Forge, società proprietaria di una piattaforma leader nei processi dell’IoT (Internet of Things), e Google Cloud, volto ad accelerare l’adozione di operazioni autonome nell’industria grazie all’introduzione di agenti AI.

In attesa della pubblicazione dei dati economico-finanziari, dunque, l’attenzione degli analisti sarà concentrata principalmente sui frutti generati dagli ingenti investimenti in queste nuove soluzioni di prodotto, nonché sulla conferma della capacità di creare ricchezza delle altre business unit tradizionali. Su questo fronte infatti, pesano ancora i risultati deludenti dai ricavi pubblicitari registrati lo scorso trimestre.

Outlook grafico del titolo Alphabet

Il titolo della holding di Google, quotato al Nasdaq, si trova al test di importanti supporti dopo un periodo di importante correzione a seguito della registrazione di nuovi massimi storici. Alphabet, nonostante la discesa di quasi il -15% dai massimi di luglio, segna una performance ancora positiva dall’inizio dell’anno (+18% circa), supportata anche grazie ai risultati al di sopra delle attese dei conti trimestrali precedenti. La vera sfida è capire se la pubblicazione dei dati del Q3 2024 programmata per martedì 29 ottobre potrà essere il driver che permetterà al titolo di riprendere la corsa.

La debolezza anticipata dall’analisi eseguita in previsione della precedente pubblicazione si è concretizzata come previsto. Il titolo ha infatti rotto al ribasso la prima trendline (in blu) ad inclinazione positiva portando ad un’inversione di trend di breve periodo. In questa fase di movimentazione decrescente si è registrata anche la rottura della seconda trendline, confermando la significatività dell’inversione.

Ad oggi, dopo il rimbalzo sull’importante supporto statico (in giallo) in area $ 149, il prezzo ha eseguito un tentativo di recupero salvo volgere successiva in un movimento orizzontale una volta approcciata la resistenza dinamica e quella statica in area $ 162. Il prezzo si sta muovendo all’interno di un range abbastanza ristretto compreso tra i livelli di $ 162-169 senza presentare al momento una netta direzionalità; in tal senso, maggiori segnali potrebbero giungere in concomitanza con l’annuncio a fine mese dei dati economico-finanziari del terzo trimestre.

Da un punto di vista prettamente grafico, si segnala la presenza di un potenziale pattern di inversione rialzista in fase di sviluppo: un testa e spalle rovesciato. La configurazione di questa figura tecnica non è ancora stata confermata in quanto la “spalla destra” non è completa in attesa della rottura della neckline, che qualora dovesse avvenire, sarebbe il segnale di ingresso per un potenziale long. Un’eventuale conferma andrebbe non solamente a proiettare una ripresa della corsa, ma anche un tentativo di ritorno sui massimi storici, primo target price del pattern. Sul fronte dei volumi le premesse sono buone, con una diminuzione costante alla configurazione della “spalla sinistra” e della “testa”, è importante tuttavia che una potenziale rottura della neckline sia sostenuta da una forte corrente in acquisto. Sul grafico del RSI a 14 periodi, si suggerisce di monitorare il comportamento dell’oscillatore in concomitanza della resistenza statica (in viola), in quanto una violazione rialzista potrebbe preannunciare un primo tentativo di rottura long sui livelli sopra discussi.

Alla luce di quanto delineato a livello grafico, importanti segnali giungeranno una volta comunicati i dati della trimestrale in arrivo che, se confermati o superiori alle attese, potrebbe risultare il giusto impulso per invertire il trend di breve periodo. Viceversa, qualora le sorprese fossero in senso negativo, attenzione allora ad eventuali movimenti ribassisti ad invalidare lo scenario soprattutto qualora il prezzo non dovesse tenere il livello di $ 160.