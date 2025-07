Alphabet batte le stime grazie all’AI. Ricavi oltre 96 miliardi di dollari

Alphabet batte le stime al giro di boa del 2025 grazie al passaggio di Google all’intelligenza artificiale. Un impegno che ha contribuito a spingere la holding verso un altro trimestre di solida crescita, nonostante sullo sfondo incomba una stretta sul suo impero Internet. I risultati pubblicati mercoledì per il periodo aprile-giugno hanno dimostrato che Google sta navigando abilmente nell’evoluzione del panorama tecnologico verso l’intelligenza artificiale, pur continuando a capitalizzare su tecniche consolidate che l’hanno resa la principale porta d’accesso a Internet negli ultimi venticinque anni.

Se vuoi aggiornamenti su Big Tech USA, Dati Bilancio Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

I numeri

La casa madre di Google ha guadagnato 28,2 miliardi di dollari, ovvero 2,31 dollari per azione, nel secondo trimestre, con un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato è salito del 14% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 96,4 miliardi di dollari. Entrambe le cifre hanno ampiamente superato le proiezioni degli analisti.

Sul fronte pubblicitario, la società tecnologica ha registrato in questi tre mesi 71,34 miliardi di dollari di vendite pubblicitarie da aprile a giugno, con un aumento del 10,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi pubblicitari su YouTube si sono attestati a 9,796 miliardi di dollari, con un aumento del 13%.

“Abbiamo avuto un trimestre eccezionale, con una crescita robusta in tutta l’azienda“, ha dichiarato il ceo di Alphabet, Sundar Pichai. “Siamo leader nel settore dell’intelligenza artificiale e stiamo distribuendo a un ritmo incredibile. L’intelligenza artificiale sta influenzando positivamente ogni aspetto del business, generando un forte slancio”.

Le spese in conto capitale e il titolo

I numeri sono stati inizialmente oscurati dalla rivelazione che Alphabet aumenterà il budget di quest’anno per le spese in conto capitale di 10 miliardi di dollari, portandole a 85 miliardi di dollari, nell’ambito del suo sforzo per contrastare la crescente concorrenza di startup di intelligenza artificiale come ChatGPT e Perplexity di OpenAI. Google aveva precedentemente promesso circa 75 miliardi di dollari di spese in conto capitale quest’anno, parte degli oltre 320 miliardi di dollari che le Big Tech dovrebbero investire nello sviluppo di capacità di intelligenza artificiale.

Così le azioni di Alphabet sono scese dell’1% nelle contrattazioni a ridosso della pubblicazione dei conti. Tuttavia, dopo un iniziale calo in seguito alla rivelazione dell’aumento dell’impegno sull’intelligenza artificiale, il prezzo delle azioni di Alphabet è rimbalzato e ha registrato un aumento di oltre l’1%.

L’impegno nell’AI

“Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale non sta rallentando Google, anzi, sta facendo un ottimo lavoro nell’evolversi al passo con i tempi”, ha affermato Jim Yu, amministratore delegato di BrightEdge, un’azienda che analizza i trend di ricerca.

Il boom dell’intelligenza artificiale ha anche alimentato la domanda nella divisione Cloud di Google, che vende potenza di calcolo e altri servizi. Google Cloud ha continuato a prosperare nell’ultimo trimestre, con un fatturato in aumento del 32% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 13,6 miliardi di dollari.

Quest’anno l’azienda tecnologica ha posto l’accento sullo sviluppo dell’IA, applicando ad esempio una modalità con intelligenza artificiale nel suo motore di ricerca negli Stati Uniti o presentando i suoi occhiali intelligenti, Android XR. Entrambe le iniziative incorporano il suo modello di IA Gemini. A ciò si aggiunge il fatto che OpenAI ha aggiunto questo mese Google alla sua lista di fornitori al fine di utilizzare la sua infrastruttura cloud nel suo ChatGPT.

Tuttavia, secondo i media specializzati, gli investitori temono che Alphabet rimanga indietro nel campo dei “chatbot” rispetto alla concorrenza di altri giganti come OpenAI.

La mina Antitrust

Alphabet ha però una spina nel fianco rappresentata dalla sentenza dell’Antitrust americana prevista per il mese di agosto. Il Dipartimento di Giustizia Usa ha avviato una causa accusando la società di esercitare un monopolio della ricerca su Internet attraverso Google. Per questo ha proposto la vendita dI Chrome. Le tensioni a livello regolamentare hanno finito per frenare gli investitori quest’anno e le azioni Alphabet sono ora a sconto considerando i multipli. Il titolo infatti scambia a circa 18 volte gli utili stimati, al di sotto della media degli ultimi 10 anni. Ma la sentenza potrebbe essere profondamente punitiva, e questo è un fattore di incertezza di lungo periodo.