Airbnb e le prospettive del settore del turismo. Come sfruttarle con un Cash Collect

Il settore del turismo si è comportato particolarmente bene in questo periodo, registrando non solo solide performance in Borsa ma anche utili costanti a livello di numeri di bilancio. La continua evoluzione e l’emergere di nuovi trend rendono questo settore un’area dinamica e promettente per il futuro. Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore del turismo puntando sui titoli più promettenti, come il colosso americano Airbnb, caratterizzato da un business marcatamente innovativo.

I punti di forza del Travel & Leisure

Il macrosettore “Travel & Leisure” abbraccia tutti i business legati al turismo, dalle crociere all’hotellerie, dagli organizzatori di viaggi alle piattaforme per le prenotazioni online. La crescita a lungo termine del settore è sostenuta da diversi fattori, tra cui l’aumento della domanda di viaggi. La classe media globale sta crescendo, specialmente nei paesi emergenti, portando a un incremento della domanda di viaggi e esperienze di lusso. La crescente urbanizzazione e il miglioramento delle infrastrutture di trasporto rendono i viaggi più accessibili a un numero sempre maggiore di persone. Inoltre, il settore sta mostrando segni di forte ripresa post-pandemia, con la domanda repressa di viaggi e vacanze che alimenta una rapida ripresa in molte aree del settore.

L’innovazione tecnologica gioca un ruolo cruciale nel trasformare il settore Travel & Leisure. La digitalizzazione, con piattaforme di prenotazione online come Airbnb, Booking.com e Expedia, sta rivoluzionando il modo in cui le persone pianificano e prenotano i loro viaggi, offrendo un’esperienza più user-friendly e personalizzata. Tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, il machine learning e i big data stanno migliorando la capacità delle aziende di offrire servizi personalizzati e di ottimizzare le loro operazioni. Inoltre, l’espansione dell’e-commerce e l’aumento dell’uso degli smartphone e dell’accesso a Internet stanno spingendo sempre più consumatori a prenotare viaggi online, aumentando le opportunità di crescita per le piattaforme digitali.

Un altro aspetto che rende il settore attraente per gli investitori sono i trend emergenti come il turismo sostenibile. C’è una crescente consapevolezza e domanda di turismo sostenibile e responsabile. Le aziende che abbracciano pratiche sostenibili possono attrarre un segmento di mercato in crescita e beneficiare di incentivi governativi. Inoltre, la tendenza verso esperienze di viaggio personalizzate e uniche continua a crescere, aprendo nuove opportunità per aziende che possono offrire soluzioni su misura.

Miglior primo trimestre di sempre per Airbnb

Airbnb ha avuto un inizio solido per il 2024. Nel primo trimestre i ricavi di 2,1 miliardi di dollari sono aumentati del 18% rispetto all’anno precedente. L’utile netto del primo trimestre è stato di 264 milioni di dollari, il trimestre più redditizio di sempre. L’Ebitda adjusted, pari a 424 milioni di dollari, ha rappresentato un margine del 20%, in aumento di 6 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

“Abbiamo avuto il nostro miglior primo trimestre di sempre, con 133 milioni di notti e esperienze prenotate, insieme a una crescita a doppia cifra dell’offerta in tutte le regioni. Sono orgoglioso dei nostri forti risultati del primo trimestre e attendo con ansia un’altra stagione estiva da record” ha dichiarato Brian Chesky, co-fondatore e ceo di Airbnb.

Le iniziative strategiche volte a diffondere l’hosting, a perfezionare i servizi principali e a estendere la portata del mercato hanno contribuito a questi solidi risultati finanziari. In primis, Airbnb vuole rendere l’hosting mainstream aumentando la consapevolezza sui benefici dell’hosting, fornendo migliori strumenti per gli host e aiutandoli a offrire soggiorni di alta qualità. Nel primo trimestre, gli annunci attivi esclusi esperienze sono cresciuti del 17% rispetto all’anno precedente con una crescita sostenuta dell’offerta a doppia cifra in tutte le regioni.

Airbnb intende anche perfezionare il servizio principale introducendo negli ultimi anni centinaia di miglioramenti per rendere il servizio complessivamente migliore per host e ospiti. A novembre, la società ha fatto un passo avanti sull’affidabilità con il lancio di Guest Favorites, una raccolta delle case più amate su Airbnb basata su valutazioni, recensioni e dati di affidabilità. L’impatto è stato positivo, con oltre 100 milioni di notti prenotate presso le inserzioni Guest Favorite dalla loro introduzione.

Infine, Airbnb preme l’accelerazione della crescita in più luoghi in tutto il mondo, continuando a investire in mercati meno maturi. Nel primo trimestre, la crescita delle notti lorde prenotate nei mercati di espansione è stata più del doppio rispetto agli altri mercati, ma rappresenta ancora una minoranza delle notti totali prenotate. Di recente, Airbnb ha introdotto Icons, una nuova categoria di esperienze ospitate dai più grandi nomi della musica, del cinema, della televisione, dell’arte, dello sport e altro ancora. Icons segna un passo importante per Airbnb che da oggi non offre più solo semplici alloggi.

Le prospettive future per Airbnb

Il primo trimestre del 2024 di Airbnb ha creato un solido precedente per il resto dell’anno, con risultati significativi in termini di performance finanziaria e iniziative strategiche. L’attenzione dell’azienda per il miglioramento dell’esperienza utente, l’espansione internazionale e lo sfruttamento dell’intelligenza artificiale la posizionano bene per una crescita continua nel competitivo settore dei viaggi.

Il forte inizio del 2024 è stato guidato da una serie di punti salienti positivi come i download mobili che stanno accelerando. Le notti e le esperienze prenotate nel primo trimestre 2024 sono aumentate del 9,5% anno su anno, grazie alla continua crescita dei download e dell’uso dell’app. Negli Stati Uniti, i download dell’app Airbnb sono aumentati del 60% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le notti prenotate a livello globale tramite l’app mobile sono aumentate del 21% anno su anno, rappresentando il 54% delle notti totali prenotate durante il trimestre, rispetto al 49% nel primo trimestre 2023.

Airbnb beneficia di un posizionamento esclusivo per gli eventi speciali. Guardando ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024, le notti prenotate per soggiorni durante le date delle Olimpiadi sono oltre cinque volte superiori rispetto a Parigi nello stesso periodo di un anno fa. Anche la Germania sta vedendo una tendenza simile per la Coppa Europa di quest’estate con quasi il doppio delle notti prenotate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Infine, la crescita dell’offerta rimane forte. Nel primo trimestre 2024, gli annunci attivi su Airbnb sono cresciuti del 15% rispetto al primo trimestre 2023, con aumenti a doppia cifra dell’offerta in tutte le regioni. La crescita più alta è stata in Asia-Pacifico e America Latina, le due regioni che hanno anche registrato la maggiore crescita anno su anno nelle notti e nelle esperienze prenotate.

Tornano i Memory Cash Collect su singole azioni

Un modo alternativo di investire sul settore del turismo è quello di utilizzare i certificati d’investimento, come i nuovi Memory Cash Collect targati BNP Paribas, disponibili sul SeDeX (MTF) di Borsa Italiana. Questi nuovi prodotti si distinguono per il sottostante che, dopo una serie di emissioni su panieri di titoli, torna in quest’emissione ad essere su singole azioni europee, americane e alcune tra le maggiori società italiane quotate.

I Memory Cash Collect, di durata triennale (con scadenza fissata il 13 maggio 2027), offrono premi potenziali con effetto memoria a cadenza trimestrale, pari ad un rendimento compreso tra il 1,50% (6% annuo) e il 4% (16% annuo) dell’importo nozionale (100 euro) e, a scadenza, protezione del capitale nominale in caso di ribassi dell’azione sottostante fino al 50% del valore iniziale. La nuova emissione ha dunque l’obiettivo di generare rendimento per gli investitori in contesti di mercato rialzisti, laterali o anche ribassisti, purché i cali siano contenuti entro i livelli barriera.

A questo proposito, i Memory Cash Collect si caratterizzano per la profondità delle barriere (fino al 50%, ovvero proteggono per ribassi fino al -50% del sottostante), permettendo così di ampliare le possibilità di rendimento e protezione a scadenza anche in caso di andamento ribassista dei mercati azionari. A questa caratteristica, particolarmente apprezzata dagli investitori in situazioni di mercati incerti come quelli attuali, si coniuga la possibilità di rimborso anticipato automatico a partire dal dodicesimo mese di vita (maggio 2025).

Il Certificate su Airbnb con rendimento dell’8,8% anno

Tra i 20 certificati della nuova serie di Memory Cash Collect troviamo anche il prodotto (ISIN NLBNPIT22Y26) con sottostante Airbnb, il big player americano del turismo. Il Certificate consente di ottenere un premio del 2,2% dell’importo nozionale (ovvero 2,2 euro, pari all’8,8% annuo) con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso di andamento negativo dell’azione sottostante, purché la quotazione del titolo sia pari o superiore al livello Barriera Premio, pari al 60% del valore iniziale.

Inoltre, a partire dal dodicesimo mese di vita (maggio 2025), il Certificate può scadere anticipatamente se nelle date di valutazione trimestrali l’azione sottostante quota a un valore pari o superiore al suo valore iniziale. In questo caso l’investitore riceve, oltre al premio trimestrale (2,2 euro), l’importo nozionale (100 euro) oltre agli eventuali premi non pagati precedentemente grazie all’effetto memoria. Questo meccanismo permette infatti all’investitore di ricevere, a una data di valutazione mensile, un premio cumulativo comprendente tutte le cedole non pagate precedentemente, se a tale data di valutazione sono soddisfatte le condizioni per ricevere il premio.

Se il Certificate arriva a scadenza (13 maggio 2027) si prospettano due possibili scenari:

se la quotazione di Airbnb è pari o superiore al livello Barriera a Scadenza (60% del valore iniziale), il Certificate rimborsa l’importo nozionale più il premio con effetto memoria;

se la quotazione di Airbnb è inferiore al livello Barriera a Scadenza (60% del valore iniziale), il Certificate paga un importo proporzionale alla performance negativa del sottostante (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

Infine, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro nei confronti del dollaro Usa (la valuta del sottostante Airbnb), neutralizzando il relativo rischio.

I giudizi degli analisti sul titolo sottostante

Nel complesso, sulla base delle raccomandazioni raccolte da Bloomberg, Airbnb presenta 12 (27,3%) visioni rialziste (Buy), 26 analisti (59,1%) consigliano di mantenere il titolo in portafoglio (Hold) e 6 (13,6%) suggeriscono di vendere (Sell). Il prezzo obiettivo medio è pari a 152,38 dollari, che implica un rendimento potenziale del 7% entro i prossimi 12 mesi rispetto alla valutazione attuale di mercato a Wall Street. Si segnala che il titolo ha già corso molto con un rialzo del 7% circa da inizio anno e del 31% negli ultimi 12 mesi.

Questo rende il sottostante in esame idoneo a strategie con un Certificate Memory Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore o titolo (in questo caso Airbnb che appartiene al settore del turismo). Questi certificati offrono all’investitore sia la possibilità di ricevere premi trimestrali anche nel caso di andamento negativo del sottostante, sia di cavalcare l’andamento rialzista dei mercati azionari, per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata (da maggio 2025) oppure alla fine della vita del prodotto dopo tre anni (maggio 2027).