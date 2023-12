Adobe e Figma interrompono le discussioni sulla prevista fusione da 20 miliardi di dollari alla luce degli ostacoli normativi, hanno dichiarato entrambe le società.

In un comunicato, hanno dichiarato che “non c’è un percorso chiaro per ricevere le necessarie approvazioni normative da parte della Commissione Europea e dell’Autorità per la Concorrenza e il Mercato del Regno Unito”.