Cembre rinnova Accordi “Patent Box”: Beneficio Fiscale Previsto da Agenzia delle Entrate

Cembre ha annunciato il rinnovo dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate. Questo accordo riguarda i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico legato alla produzione del reddito di impresa dei beni immateriali, nell’ambito del programma “Patent Box”.

Il rinnovo dell’accordo permette a Cembre di ottenere un beneficio fiscale per l’anno 2020 di circa 1,1 milioni di euro. Il calcolo del beneficio fiscale per gli anni successivi – 2021, 2022 e 2023 – è attualmente in fase di determinazione. Cembre si impegna a comunicare tale informazione non appena sarà disponibile.