A2A aggiorna il piano decennale: 16 mld di investimenti ed Ebitda a 2,6 mld nel 2030

A2A ha approvato l’aggiornamento del Piano Strategico 2021-2030 che rinnova l’impegno del Gruppo verso la decarbonizzazione, in anticipo rispetto agli obiettivi comunitari.

L’aggiornamento del Piano 2021-2030 conferma Economia circolare e Transizione energetica come pilastri della strategia, a cui contribuiscono tutte le Business Unit (Energia, Ambiente e Smart Infrastructures). Restano invariati gli obiettivi di investimento del primo Piano decennale presentato a gennaio 2021, con una loro rimodulazione focalizzata sullo sviluppo nei business distintivi del mercato domestico prevalentemente attraverso crescita organica.

Per quanto riguarda i target, il Piano prevede 16 miliardi di euro di investimenti in 10 anni (3,5 miliardi già investiti nel biennio 2021-2022) di cui circa 5 per l’Economia Circolare e circa 11 per la Transizione Energetica.

L’Ebitda è atteso a circa 2,6 miliardi a fine Piano, in crescita del 7% medio annuo in arco piano, mentre il rapporto FFO/Net Debt supererà il 23% già a partire dal 2025.