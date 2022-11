Intesa, a dicembre altra erogazione una tantum da 500 a persone del Gruppo

Intesa Sanpaolo, per dare un supporto concreto alle proprie persone nell’affrontare i rialzi dei prezzi in atto, provvederà, con la mensilità di dicembre, all’erogazione una tantum di 500 euro richiesta dalle OO.SS. L’annuncio avviene in anticipo rispetto alla conclusione della trattativa, tuttora in corso, riguardante le nuove modalità di lavoro per smart working, flessibilità di orario e settimana corta. La misura interessa 70 mila persone che operano in Italia, esclusa la dirigenza.

L’erogazione viene comunicata ora per consentire l’inclusione delle somme entro il limite dei fringe benefit innalzato dal Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 cd. Decreto Aiuti quater, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 novembre 2022 e dare la possibilità ai colleghi di autocertificare il sostenimento delle spese per il pagamento delle utenze domestiche per consumi effettuati nel 2022 ed entro i termini del conguaglio fiscale.

L’erogazione una tantum di 500 euro anche per lo smart working si aggiunge alla decisione, presa a luglio in occasione dei risultati semestrali, di erogare in via straordinaria 500 euro, a titolo di liberalità, a favore delle persone del Gruppo in Italia e all’estero, per un insieme di 1000 euro netti. La prima delle due misure aveva una consistenza di 50 milioni di euro, quella attuale di circa 37 milioni di euro, per un intervento complessivo a favore delle persone del Gruppo di 87 milioni di euro.

Intesa Sanpaolo, forte della solidità che ne fa una delle prime banche europee, è intervenuta negli ultimi due anni con misure di sostegno straordinario, tra queste la donazione di 100 milioni di euro alla sanità italiana a contrasto della pandemia. Nel corso del 2022 la Banca ha realizzato iniziative straordinarie a favore dei colleghi della controllata Pravex in Ucraina e della popolazione ucraina colpita dal confitto.

Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo, commenta: “In una fase complessa con i rialzi inflattivi che proseguono a intaccare la capacità di spesa, rinnoviamo l’attenzione e la vicinanza alle nostre persone in modo concreto. Intesa Sanpaolo ha il proprio centro vitale – da cui nascono l’impulso per la crescita, la spinta verso l’innovazione, la sensibilità per i progetti di solidarietà – nelle persone del Gruppo. La nostra leadership è costruita sulla loro professionalità e competenza”.