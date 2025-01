eToro collabora con WisdomTree per un nuovo portafoglio focalizzato sulle materie prime

eToro e WisdomTree hanno collaborato al lancio di WisdomTree-Comm Smart Portfolio, un nuovo portafoglio che offre agli utenti di eToro un modo diversificato di investire in materie prime.

Il portafoglio è costituito per l’80% dal WisdomTree Enhanced Commodities UCITS ETF, fondo passivo che offre esposizione a 24 differenti materie prime correlate all’agricoltura, all’energia, ai metalli preziosi e ai metalli industriali, offrendo così un’allocazione ben diversificata.

Il restante 20% del portafoglio, ribilanciato mensilmente, è composto da quattro ETP su singole materie prime equamente ponderati. Selezionati da un pool di 13 materie prime, escluso il settore agricolo, gli ETP prescelti presentano il punteggio combinato più elevato in base a tre fattori: momentum, che identifica le forti performance recenti; roll yield, che privilegia strutture a termine favorevoli; e bassa volatilità, che si concentra su materie prime stabili.

Nel 2024 diverse materie prime hanno raggiunto prezzi record, tra cui l’oro in seguito ai tagli dei tassi della Fed e ai conflitti geopolitici in corso, nonché il cacao e il caffè a causa delle condizioni meteorologiche estreme provocate dai cambiamenti climatici. Le tendenze macro a lungo termine, come la transizione energetica verde e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, spingono anche la domanda di metalli come rame, argento e platino per l’hardware e le infrastrutture necessarie.