21Shares lancia il primo ETP al mondo che offre un rendimento diversificato allo staking sulle criptovalute

21Shares, uno dei maggiori emittenti di ETP sulle criptovalute, nella giornata di oggi ha annunciato il lancio del suo nuovo 21Shares Staking Basket Index ETP, il primo ETP al mondo che offre un rendimento diversificato allo staking in asset digitali.

Nel dettaglio, il 21Shares Staking Basket Index ETP segue le performance delle criptovalute basate su algoritmo proof-of-stake (PoS), tra le quali si annoverano Binance Coin, Cardano, Cosmos, Polkadot, Solana e Tezos e sarà ribilanciato semestralmente, a marzo e a settembre, in modo da riflettere il più fedelmente possibile le evoluzioni del mercato. Al tempo stesso, lo strumento replica l’andamento delle criptovalute sottostanti in quanto include al suo interno un ETP “singolo” per ogni asset digitale incluso nel basket. Questa metodologia è stata studiata e sviluppata insieme all’index provider svedese, Vinter.

Lo Stake ETP è disponibile da oggi su BX Swiss e presto sarà quotato anche su Xetra Deutsche Boerse. Il suo lancio fa seguito al successo che la società ha ottenuto dopo lo sviluppo di due ETP singoli su criptovalute basate su PoS: il 21Shares Solana Staking ETP e il 21Shares Tezos Staking ETP.

“Lo staking è un elemento presente da anni nell’ecosistema della blockchain ed è stato sviluppato per consentire a chi investe nelle criptovalute che vi si basano di percepire una rendita a seguito del congelamento di parte dei propri asset” ha dichiarato Arthur Krause, Director of ETP Product di 21.co. “Le nostre ricerche hanno evidenziato che, soprattutto con il crypto winter che stiamo attraversando oggi, gli investitori sono sempre più interessati a diversificare le rendite da investimenti in classi di attività native digitali. In particolar modo, abbiamo notato che ad essere particolarmente alta è la domanda per una via d’accesso stabile e sicura per lo staking, che oggi rappresenta una delle più attrattive fonti di reddito potenziale nell’intero sistema. Il nostro 21Shares Staking Basket Index ETP fa esattamente questo ed è il motivo per cui può costituire un’aggiunta interessante in un portafoglio”.