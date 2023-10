Yellen: pronto rafforzamento del price cap su petrolio russo

La Segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha dichiarato che il paese sta preparando un’azione per contrastare l’elusione del price cap sul petrolio russo stabilito dal G7. Questa mossa arriva in seguito ad alcuni segnali di mercato, dai quali emerge che il meccanismo potrebbe non essere più efficace come sperato.

Questo argomento sarà all’ordine del giorno nei colloqui di questa settimana tra Yellen e i suoi omologhi del G7 a Marrakech. Questi incontri si svolgeranno a margine del meeting annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale.

In un’altra intervista al Financial Times, Yellen ha dichiarato che l’ultimo aumento dei rendimenti dei titoli di stato non ha creato disfunzioni nei mercati finanziari americani. Ha inoltre aggiunto che intende comunicare ai suoi omologhi, durante l’incontro del FMI, che il sostegno all’Ucraina rimane una priorità, chiedendo al Congresso di autorizzare ulteriori fondi per Kiev.

Il futuro degli aiuti americani all’Ucraina è ora in bilico, in seguito all’espulsione di Kevin McCarthy dal ruolo di speaker della Camera. Questo evento ha dato ai falchi Repubblicani l’opportunità di bloccare il prossimo round di aiuti a Kiev. Il destino degli aiuti futuri dipenderà in gran parte dal suo successore, che dovrà gestire un partito fortemente diviso sulla questione.