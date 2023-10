Amazon aumenta gli stipendi nel Regno Unito

Amazon sta pianificando un aumento delle retribuzioni per i suoi addetti alle operazioni nel Regno Unito e l’assunzione di 15.000 nuovi dipendenti in vista delle festività, in quanto il gigante dell’e-commerce si prepara a un’ondata di richieste in vista del Natale.

L’azienda ha dichiarato lunedì che aumenterà la retribuzione di base per gli addetti alle operazioni di prima linea, che raccolgono, imballano, immagazzinano e spediscono gli articoli nei suoi magazzini, portandola tra le 11,80 sterline (14,39 dollari) e le 12,50 sterline all’ora, a seconda della località.