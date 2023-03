Yellen: “Fallimenti bancari mostrano che deregolamentazione è stata eccessiva”

La deregolamentazione nel settore bancario potrebbe essersi spinta troppo oltre, contribuendo alla recente crisi del settore. È quanto affermato dal segretario al Tesoro Janet Yellen, secondo cui è necessario finalizzare le riforme post-crisi e riparare le crepe nel perimetro normativo rivelate dai recenti shock.

Il Congresso ha notevolmente rafforzato la supervisione bancaria in seguito alla crisi finanziaria globale del 2008, ma alcune di queste regole sono state revocate, in particolare per le banche di medie dimensioni, sotto la presidenza di Donald Trump. La Yellen ha anche sottolineato che l’amministrazione Trump ha ridotto il personale adibito al contenimento del rischio finanziario.

Yellen si è concentrata soprattutto sul pericolo derivante da sell-off innescati dal panico, che portano gli investitori a svendere asset a prezzi stracciati. Una dinamica che rischia di paralizzare il sistema finanziario in senso lato e danneggiare l’economia.

Tra le aree di intervento per ridurre al minimo tali rischi, Yellen ha individuato gli intermediari finanziari non bancari, dai fondi del mercato monetario e gli hedge fund ai fornitori di asset digitali.