X: Musk pronto a far concorrenza a YouTube e LinkedIn

I dirigenti di X, il social media precedentemente noto come Twitter, hanno affermato di vedere YouTube e LinkedIn come futuri concorrenti, mentre perseguono nuove linee di business nei video e nelle assunzioni. Il proprietario Elon Musk e l’Ad Linda Yaccarino hanno citato i due siti durante una riunione aziendale per commemorare un anno dall’acquisizione di Twitter da parte di Musk, secondo una persona a conoscenza della questione.

Il duo avrebbe anche annunciato l’ambizione di creare un servizio di notizie, chiamato XWire, con l’obiettivo di rivaleggiare con PR Newswire di Cision.

In una nota interna congiunta inviata allo staff di X, vista da Bloomberg News, Musk e Yaccarino hanno affermato che la società è “ora posizionata per la crescita” e hanno parlato di “un decennio di innovazione in soli 12 mesi” sulla piattaforma.

I dirigenti hanno anche discusso delle ambizioni di X in materia di pagamenti, aggiungendo che gli strumenti finanziari “daranno alle persone e alle imprese maggiori opportunità”.