Eni supera le stime nel 3Q nonostante calo degli utili

Nel terzo trimestre 2023 Eni ha riportato un utile netto rettificato pari a 1,82 miliardi di euro, in calo del 51% rispetto all’anno precedente, ma superiore alla stima di 1,61 miliardi di euro del consensus di Bloomberg.

L’utile operativo rettificato si è attestato a 3,01 miliardi di euro, con un ribasso del 48% su base annua, ma al di sopra della previsione di 2,87 miliardi di euro.

L’utile operativo adjusted del segmento E&P è pari a 2,61 miliardi di euro, con una riduzione del 39%, ma anch’esso oltre le attese (2,54 miliardi).

GGP ha registrato un utile operativo adjusted di €0,11 mld nel terzo trimestre 2023, in calo del 90% e al di sotto della stima di 203,1 milioni.

Nel frattempo, l’utile operativo rettificato di Plenitude & Power è aumentato del 27% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 219 milioni di euro e superando la previsione di 123.5 milioni di euro.

L’utile netto del Gruppo Eni è pari a 1,92 miliardi di euro, con un calo del 67% rispetto all’anno precedente, ma oltre la stima di 1,69 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le previsioni per il full year, Eni vede un utile operativo adjusted di 14 miliardi di euro, rispetto ai 12 miliardi di euro precedentemente previsti, e oltre la stima di 13,87 miliardi del consensus. La produzione è prevista tra 1,64 milioni e 1,66 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, rispetto alla precedente proiezione di 1,63-1,67 milioni, in linea con la stima media di 1,64 milioni.