WSJ, Amazon: allo studio piano pubblicitario per servizio di streaming Prime Video

Amazon avrebbe intenzione di lanciare un livello supportato da pubblicità per il suo servizio di streaming Prime Video come parte di una mossa per sostenere la crescita dall’intrattenimento, secondo quanto riportato mercoledì dal Wall Street Journal, che ha citato fonti senza nome.

I piani per il lancio di un livello supportato da pubblicità per il servizio di streaming Prime Video seguono mosse simili da parte di rivali come Netflix e Disney, mentre le piattaforme di streaming cercano modi per sostenere la spesa per i contenuti in una continua battaglia per il dominio.