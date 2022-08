WisdomTree aggiunge nuove valute agli ETP su panieri di criptovalute che offrono accesso agli altcoin

WisdomTree ha aggiunto Polygon (MATIC) e Avalanche (AVAX) agli indici replicati dagli ETP (exchange-traded product) su panieri di criptovalute a copertura fisica, WisdomTree Crypto Market (BLOC) e WisdomTree Crypto Altcoins (WALT). Le due cripto sono quotate sui listini di Börse Xetra ed Euronext a Parigi e Amsterdam e sulla borsa svizzera SIX. Gli ETP sono passaportati per la vendita attraverso l’Unione Europea.

Alexis Marinof, Head of Europe di WisdomTree, ha dichiarato: “I nostri panieri sugli asset digitali sono stati pensati per offrire agli investitori un’esposizione al panorama delle criptovalute che è in continua evoluzione. Tramite il ribilanciamento trimestrale, è possibile aggiungere agli indici valute digitali come MATIC e AVAX. Prima di essere incluse nei nostri indici, le criptovalute vengono esaminate da un comitato e devono soddisfare una serie di criteri, tra cui una sufficiente liquidità, caso d’uso pratico e massa critica. Il nostro screening e il ribilanciamento permettono agli investitori di allocare efficacemente su alcuni degli asset crypto più grandi e più liquidi attualmente investibili, all’interno di una struttura di prodotto familiare, senza la necessità di costruire e proteggere singoli portafogli o esprimere convinzioni su singole monete”.

Polygon è una sidechain di Ethereum basata su un sistema di open source. È stata progettata per effettuare transazioni più veloci ed economiche, sfruttando la sicurezza offerta dalla blockchain di Ethereum. Il token Polygon, MATIC, assolve diverse funzioni nell’ecosistema Polygon, come ad esempio votare e pagare le commissioni sul gas. Polygon ha concentrato gli sforzi sul supporto allo sviluppo di un’infrastruttura scalare specifica per la rete Ethereum e altre blockchain compatibili con EVM.

Avalanche è una piattaforma, basata su un sistema di open source, per il lancio di applicazioni decentralizzate e l’implementazione di blockchain aziendali, in un unico ecosistema interoperabile e altamente scalabile. Avalanche è una blockchain decentralizzata con funzionalità di smart contract che punta a essere eco-compatibile, a basso costo e a fornire transazioni veloci. AVAX è il token nativo della piattaforma Avalanche. È un asset limitato, caratterizzato da scarsità, impiegato per pagare le commissioni, proteggere la piattaforma attraverso lo staking e fornire un’unità di conto di base tra le molteplici sottoreti create su Avalanche.

WisdomTree Crypto Market (BLOC)

BLOC è un ETP ponderato per la capitalizzazione di mercato a flottante libero. Fornisce esposizione a un paniere diversificato di asset crypto che rappresentano circa il 65% della capitalizzazione di mercato delle criptovalute. Questo prodotto è stato pensato per coloro che cercano un’ampia esposizione sui settori liquidi e consolidati del mercato delle criptovalute. L’indice sottostante dell’ETP è ora composto da Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot, Solana, Polygon e Avalanche. A causa delle capitalizzazioni di mercato relativamente grandi di BTC ed ETH, la ponderazione combinata di entrambi gli asset nell’ETP ha un tetto massimo del 75%. Le singole componenti hanno un limite di ponderazione massima del 45% e un’allocazione minima del 2,5% per crypto asset. BLOC ha un total expense ratio (TER) del 1,45%.

WisdomTree Crypto Altcoins (WALT)

WALT è un ETP ponderato per la capitalizzazione di mercato a flottante libero che fornisce esposizione su un paniere diversificato di altcoin. L’ETP fornisce esposizione alle principali criptovalute, esclusi Bitcoin ed Ethereum, ed è stato progettato per gli investitori che hanno già un’esposizione su queste valute mega cap e vogliono diversificarla senza modificare le partecipazioni in essere. L’indice sottostante dell’ETP è ora composto da Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot, Solana, Polygon e Avalanche. Le singole componenti hanno un limite di ponderazione massima del 50% e un’allocazione minima del 2,5% per crypto asset. WALT ha un TER del 1,45%.