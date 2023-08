Wiit: nuovo accordo di 8 anni per servizi Premium Hybrid Secure Cloud

Wiit, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid e Private Cloud per le Applicazioni Critiche, ha firmato un accordo della durata di otto anni, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro, con un’importante società italiana parte di un Gruppo Internazionale, operativa nel settore farmaceutico.

Il Cliente ha scelto Wiit come proprio partner cloud per i prossimi otto anni, accedendo così alla possibilità di intraprendere un percorso congiunto volto ad adottare servizi Secure Cloud con un’altissima resilienza. Le applicazioni critiche del cliente saranno completamente gestite ed ospitate in alta affidabilità nelle Premium Zones che fanno parte delle Regions italiane (tra le 6 Regions messe a disposizione da Wiit). Ai servizi erogati dalla Premium Zone Italy North-West si unisce il servizio di Disaster Recovery dalla Standard Zone North-East.

I servizi Premium Cloud sono integrati nei sistemi di monitoraggio e protezione Cyber Security erogati dal SOC Wiit, in un modello di Premium Hybrid Secure Cloud. Il Cliente pertanto metterà a disposizione dei propri utenti processi ed applicazioni con una modalità che consentirà, oltre alla resilienza, anche la massima flessibilità, scalabilità e sicurezza. Tutti i sistemi del Cliente saranno quindi ospitati all’interno della rete di Data Center di Wiit con supporto H24.

“Questo nuovo accordo ci rende molto felici e rafforza la nostra presenza all’interno di mercati come quello del Pharma, in cui l’adozione di modelli di cloud ibrido sicuro offre le migliori garanzie per la protezione dei dati, compliance e sicurezza a difesa dei servizi critici per la salute delle persone” ha commentato Alessandro Cozzi, CEO di Wiit.