WIIT acquisisce Global Access e prosegue la propria espansione in Germania

WIIT, attraverso la propria controllata tedesca myLoc, ha sottoscritto un accordo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Global Access Internet Services.

L’Amministratore Delegato, Alessandro Cozzi e Francesco Baroncelli, Chief M&A Officer di WIIT hanno commentato:

“Questa acquisizione contribuisce a rafforzare ulteriormente la nostra posizione in Germania, mercato che oggi rappresenta oltre il 55% del nostro business, sia dal punto di vista economico/finanziario, sia dal punto di vista del posizionamento competitivo. Con un fatturato 2022 pari a circa 4 milioni di euro e un EBITDA adjusted pari a circa 1 milione di euro, l’operazione si inserisce perfettamente nel filone di acquisizioni di piccole dimensioni, ma con grandi sinergie di costo, stimate, in questo caso, in circa 1 milione di euro all’anno a regime. Il mercato tedesco continua a rappresentare una significativa opportunità di espansione del Gruppo in Europa”.