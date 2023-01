Webuild: contratto stradale da $218 mln in Florida

Prima nuova commessa del 2023 negli Stati Uniti per il Gruppo Webuild. La controllata americana Lane si è aggiudicata il contratto da 218 milioni di dollari (oltre 202 milioni, in euro) per accrescere la capacità e migliorare la mobilità e la sicurezza dell’intersezione tra la Interstate 4 (I-4) e Sand Lake Road (State Road 482) nella contea di Orange, in Florida.

L’intersezione è parte del noto corridoio turistico di Orlando che collega alcune delle più importanti attrazioni della Florida centrale, come gli Universal Studios, il Sea World e il Walt Disney World. Il Progetto “I-4 and Sand Lake Road Interchange Improvements”, come è identificato il contratto, permetterà di velocizzare e rendere più sicuri i flussi di traffico dell’area, con benefici per i tempi di viaggio e in termini di minori emissioni di CO2 e con impatti positivi anche per l’economia locale.

Commissionato dal Florida Department of Transportation (FDOT), il progetto prevede l’ampliamento e l’ammodernamento di oltre 6 km di strada, inclusa la sostituzione di due ponti, la realizzazione di un nuovo ponte per le corsie preferenziali veloci e di tre nuove rampe di accesso, e la realizzazione dei sistemi di pedaggio e di tutta la segnaletica stradale. A lavori ultimati, l’intersezione con la I-4 sarà pronta ad accogliere una configurazione del tipo “Diverging Diamond Interchange” (DDI), il modello di incrocio a diamante divergente studiato per ridurre il rischio di incidenti su strada attraverso un sistema di rampe che permettono anche di ridurre i tempi per l’attraversamento dell’incrocio.

Lane ha una presenza importante in Florida. Sta lavorando all’ampliamento di una tratta della I-275 per efficientare i flussi di persone e merci nell’area di Tampa Bay. Nell’area di Orlando, nella contea di Osceola, sta completando la Poinciana Parkway. Sempre ad Orlando, sta lavorando alla circonvallazione della città, per la tratta relativa all’intersezione tra la I-4, la SR 417 e la nuova Wekiva Parkway in corso di ultimazione.