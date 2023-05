Webuild acquista 170.000 azioni ordinarie proprie

Webuild, il noto gruppo del settore delle costruzioni, ha recentemente comunicato di aver proceduto all’acquisto di 170.000 azioni ordinarie proprie. L’operazione è avvenuta tra l’1 e il 5 maggio 2023 e rientra nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 27 aprile 2023.

Le azioni sono state acquistate al prezzo medio di 1,9150 euro per azione, portando il controvalore totale dell’operazione a 325.545,92 euro. Dopo gli acquisti effettuati, Webuild detiene ora 18.360.795 azioni ordinarie proprie, che rappresentano l’1,835% del capitale sociale ordinario. La società continua a investire in se stessa e a lavorare per consolidare la propria presenza nel settore delle costruzioni, puntando su progetti di grande rilievo e importanza.