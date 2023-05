Italian Design Brands: sbarco a Piazza Affari e quotazione su Euronext Milan

Italian Design Brands (IDB), eccellenza italiana nel settore dell’arredamento e design di alta qualità, ha dato il via oggi all’IPO per entrare a Piazza Affari, con una data di scadenza prevista per il 15 maggio (a meno di proroghe o chiusure anticipate) e debutto fissato per il 18 maggio. Borsa Italiana ha concesso l’autorizzazione per la quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan.

L’offerta riguarda la vendita di un massimo di 6.433.823 azioni di nuova emissione al prezzo di 10,88 euro per azione, inclusi i sovrapprezzi, portando il controvalore massimo, sovrapprezzi compresi, a circa 70 milioni di euro. Le azioni saranno emesse tramite un aumento di capitale sociale escludendo il diritto di opzione. Inoltre, è prevista l’emissione di 275.735 azioni nell’ambito di un aumento di capitale escludendo il diritto di opzione, riservato a determinati azionisti/imprenditori di alcune società controllate che si sono impegnati a sottoscrivere al prezzo dell’offerta.

Nel caso di sottoscrizione completa degli aumenti di capitale e prima dell’esercizio dell’opzione greenshoe, le azioni offerte rappresenteranno circa il 23,89% del capitale sociale. Borsa Italiana, nel provvedimento di ammissione alla quotazione, ha concesso la deroga al requisito del flottante minimo del 25%, come riportato in una nota.

Se gli aumenti di capitale verranno sottoscritti integralmente e l’opzione greenshoe verrà esercitata completamente, le azioni offerte ammonteranno a 7.398.897, con un controvalore totale di circa 80,5 milioni di euro, corrispondenti a circa il 27,5% del capitale sociale.