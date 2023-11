Warner Bros Discovery: perdita oltre attese e calo abbonati nel 3Q

Warner Bros. Discovery ha registrato nel terzo trimestre una perdita più ampia del previsto, dovuta prevalentemente ad un mercato della pubblicità debole. Inoltre, la società di media e intrattenimento ha assistito ad un calo degli abbonati.

La perdita per azione dell’azienda è stata di $0,17, in miglioramento rispetto a $0,95 dell’anno precedente, ma al di sotto delle stime di $0,09 per azione. Questo risultato include una voce di ammortamento pre-tasse di $1,76 miliardi e costi di ristrutturazione per $269 milioni. Di conseguenza, le azioni arretrano di oltre il 16% a Wall Street.

Il Ceo David Zaslav ha comunque espresso soddisfazione per i risultati finanziari conseguiti nel trimestre, segnalando una crescita del 22% dell’Ebitda adjusted e un free cash flow di oltre $2 miliardi. Il fatturato è aumentato a $9,98 miliardi, superando di poco le aspettative degli analisti.

Il servizio di streaming Max, gestito dalla società, ha visto crescere i ricavi direct-to-consumer del 5% a $2,44 miliardi. Tuttavia, il numero di abbonati globali è salito solo di 0,1 milioni, raggiungendo i 95,1 milioni, ma registrando una diminuzione di 700.000 rispetto al secondo trimestre.

Infine, Warner Bros Discovery ha confermato le previsioni per l’Ebitda rettificato per l’intero 2023, tra $10,5 e $11 miliardi, in linea con le stime degli analisti. Nonostante un contesto di mercato difficile, l’azienda si aspetta un miglioramento incrementale delle vendite pubblicitarie nel quarto trimestre.