Walt Disney: Robert Iger CEO fino al 2026

Il board di Walt Disney ha recentemente annunciato la proroga del contratto di Robert Iger come amministratore delegato fino al 31 dicembre 2026. I membri indipendenti del board hanno sottolineato l’importanza dell’estensione del contratto di Iger, votando all’unanimità per la sua proroga di due anni.

Robert Iger, che è tornato in azienda nel novembre 2022, ha avuto un ruolo fondamentale nella storia di Disney, ricoprendo vari ruoli dirigenziali dal 2005. Da quando è tornato come CEO, Iger ha guidato una trasformazione significativa a livello aziendale, mettendo la creatività al centro dell’azienda e posizionando l’attività di streaming di Disney per una crescita e una redditività sostenute.