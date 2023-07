Cina: al via le prime norme che regolano l’Intelligenza Artificiale

La Cina ha finalizzato le prime norme del genere che regolano l’intelligenza artificiale generativa, nell’intento di aumentare la supervisione di questa tecnologia in rapida crescita.

La potente Cyberspace Administration of China (CAC) ha dichiarato di aver collaborato con diverse altre autorità di regolamentazione per elaborare il nuovo regolamento che entrerà in vigore il 15 agosto.