Wall Street: S&P 500 riparte da valori record dopo chiusura oltre 5000 punti. Il trend dei futures Usa

Wall Street riparte dopo una settimana di buy, che ha visto protagonista il valore di chiusura record testato dall’indice benchmark S&P 500.

Il listino ha chiuso la seduta di venerdì scorso al di sopra della soglia di 5.000 punti per la prima volta in assoluto, in rialzo dello 0,57% a 5.026,61 punti.

Il Nasdaq Composite ha segnato un rally dell’1,25% a 15.990,66, mentre il Dow Jones Industrial Average è sceso di 54,64 punti (-0,14%), a 38.671,69 punti.

Nell’intera settimana, lo S&P 500 ha guadagnato l’1,4%, mentre il Nasdaq ha segnato un progresso del 2,3%. Piatta la performance del Dow Jones. I tre principali listini azionari Usa hanno riportato la quinta settimana consecutiva di guadagni, salendo per 14 settimane delle ultime 15.

A sostenere i rialzi della borsa Usa è stata la revisione al ribasso dell’indice CPI (indice dei prezzi al consumo, tra i termometri principali dell’inflazione), relativo al mese di dicembre, dal +0,3% inizialmente riportato a una crescita pari a +0,2%. Questo significa che su base annua il CPI ha segnato un rialzo del 2,7% su base annualizzata nel quarto trimestre del 2023, in calo di 0,1 punti percentuale rispetto a quanto inizialmente reso noto.

Poco mosso il trend dei futures Usa. Alle 7.05 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones e sullo S&P 500 cedono rispettivamente lo 0,03% e lo 0,06%, mentre i futures sul Nasdaq arretrano dello 0,12%.