Saras: Moratti cedono a Vitol il 35% del capitale a 1,75 euro per azione

La famiglia Moratti ha ceduto il controllo delle raffinerie Saras al gigante svizzero-olandese Vitol. E’ quanto emerge da un comunicato diramato nella giornata di ieri, domenica 11 febbraio.

Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. e Stella Holding S.p.A. e Vitol B.V., società con in Olanda, hanno infatti stipulato un contratto di compravendita in base al quale la Famiglia Moratti si è impegnata a cedere a Vitol, azioni di Saras S.p.A. che rappresentano circa il 35% del capitale azionario di Saras, ad un prezzo pari a €1,75 per azione.