Wall Street poco sopra la parità, bene Catalent e Best Buy

Wall Street in frazionale rialzo, dopo una partenza poco mossa. Il Dow Jones scambia poco sopra la parità, a +0,2%, così come l’S&P 500 e il Nasdaq Composite, entrambi a +0,3%.

Tra i singoli titoli, spicca la performance di Catalent (+8,5%), fornitore di prodotti farmaceutici, dopo il solido outlook per il 2024 e un accordo con Elliott. Tra le migliori anche il rivenditore di elettronica ed elettrodomestici Best Buy (+5%) dopo i risultati che mostrano come il calo della domanda si stia attenuando. Bene le tlc Verizon Communications e AT&T hgrazie all’upgrade a Buy di Citigroup.

L’incertezza sulle prossime mosse della Fed continua a frenare i listini, dopo le indicazioni vaghe del presidente Jerome Powell dal simposio di Jackson Hole. In vista della riunione del 19-20 settembre, restano sul tavolo sia l’ipotesi di un nuovo aumento dei tassi sia quella di una pausa.

Per quanto riguarda l’agenda macroeconomica odierna, in arrivo l’indice del Conference Boars sulla fiducia dei consumatori di agosto e il rapporto Jolts sulle aperture di posti di lavoro di luglio. L’attenzione, però, è già proiettata a venerdì, quando verrà diffuso il report sul mercato del lavoro di agosto.