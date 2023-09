Wall Street: partenza in rialzo dopo i dati sull’occupazione

Avvio positivo a Wall Street dopo i dati sul mercato del lavoro, che rafforzano la prospettiva di una conclusione del ciclo restrittivo della Fed. L’S&P 500 apre in rialzo dello 0,6%, il Nasdaq a +0,7% e il Dow Jones a +0,4%.

Il job report ha evidenziato la creazione di 187 mila nuovi impieghi, poco più dei 170 mila attesi, ma i nonfarm payrolls dei due mesi precedenti sono stati rivisti al ribasso in maniera significativa. Inoltre, il tasso di disoccupazione è salito inaspettatamente al 3,8% e la crescita dei salari ha rallentato in linea con le aspettative.

Il raffreddamento del mercato del lavoro, confermato anche dai dati dei giorni scorsi, potrebbe indurre la Fed a mantenere i tassi sui livelli attuali e non alzarli ulteriormente a settembre.

I rendimenti dei Treasury biennali, più sensibili alle prospettive sui tassi di interesse, scivolano di circa 7 punti base al 4,79% e il dollaro perde circa lo 0,2%, con l’euro/dollaro in risalita a 1,087. Tra le materie prime, il petrolio Wti si riporta in area 85 dollari al barile per la prima volta da novembre.