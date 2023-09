NVP: si aggiudica produzioni tv remote Lega Pro fino al 2026

NVP, attiva nella realizzazione end‐to‐end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, si è aggiudicata la gara per la produzione delle partite del campionato di Lega Pro Serie C per le stagioni 2023/24, 2024/25 e 2025/26 con l’utilizzo dell’innovativa tecnologia di Remote Production presso l’Innovation Hub di Cologno.

Grazie alla suddetta aggiudicazione, NVP consolida la leadership della Società in ambito calcistico e contribuirà a generare un fatturato addizionale di circa 1,2 milioni di euro a stagione.

NVP, grazie agli investimenti in innovazione e tecnologia e dopo la positiva esperienza unitamente al partner Sky per la produzione in Remote delle partite di Serie B per la stagione 2022/23, con quest’ulteriore prestigioso incarico consolida la propria leadership nelle manifestazioni calcistiche nazionali ed in particolare nelle produzioni in Remote.

“Le produzioni saranno effettuate utilizzando la tecnologia di Remote Production presso il nostro centro di Innovation Hub; pertanto, le circa 1.100 partite del campionato di Lega Pro saranno gestite grazie all’innovazione tecnologia sviluppata internamente dalla Direzione R&D; la ricerca in tecnologia e lo sviluppo di servizi innovativi rappresenta uno dei punti di forza del Gruppo con l’obiettivo di offrire servizi sempre più tecnologicamente avanzati”, dichiara Ivan Pintabona, Chief Technology Office e Responsabile R&D di NVP.

Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP: “Siamo molto soddisfatti dei risultati commerciali ottenuti nel corso del 2023; con quest’ulteriore prestigioso incarico la Società sta affermando la propria posizione di leadership nel mercato italiano per le produzioni Remote di altissima qualità. Gli investimenti in innovazione tecnologia oltre alla recente partnership con Sky per l’utilizzo della Remote Production nelle partite della Serie B hanno certamente giocato un ruolo fondamentale nella scelta di Lega Pro di affidare a NVP le produzioni delle partite di Serie C in Remote. Prosegue la strada del Gruppo NVP nell’affermare il proprio modello di business, con l’obiettivo di ampliare il portafoglio clienti con servizi e tecnologie sempre più all’avanguardia.”