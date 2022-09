Wall Street in timido rialzo, domani parla Powell. Acquisti su United Airlines e Twitter

Si muove in lieve rialzo Wall Street con i rendimenti obbligazionari che danno una tregua agli investitori dopo la nuova fiammata di ieri sull’attesa di mosse aggressive della Federal Reserve per calmierare l’inflazione. Domani è previsto un intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

L’S&P 500 sale dello 0,30% a quota 3.920 punti, il Dow Jones segna +0,23 e il Nasdaq +0,38%.

In spolvero oggi United Airlines Holdings a +2% in scia all’aumento della guidance di fatturato del terzo trimestre grazie alla forte domanda di viaggi. Bene anche Twitter (+3,7%) con le ultime indiscrezioni che vedono un giudice del Delaware rigettare la richiesta di Elon Musk di ritardare il processo sul suo accordo per l’acquisto di Twitter fino a novembre.