Bed Bath & Beyond: azioni in calo del 20%. Laura Crossen nominato CFO ad interim

Le azioni di Bed Bath & Beyond sono scese di quasi il 20% nel primo giorno di contrattazioni dopo il suicidio del suo direttore finanziario Gustavo Arnal.

L’azienda di articoli per la casa ha nominato la responsabile della contabilità Laura Crossen come direttore finanziario ad interim dopo la morte di Arnal lanciatosi dal 18esimo piano di un grattacielo di New York.

“Bed Bath & Beyond si trova in una posizione finanziaria difficile, senza un amministratore delegato fisso, e un altro vuoto nella dirigenza rende più difficile rimanere concentrati sull’esecuzione”, ha dichiarato Cristina Fernandez, analista di Telsey Advisory Group, attribuendo il calo del titolo alla morte di Arnal.