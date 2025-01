Wall Street in lieve calo:

Wall Street ha aperto al ribasso. Il mercato del lavoro ha mostrato segnali di forza, con un rapporto sull’occupazione di dicembre che ha superato le aspettative degli analisti. Sono stati creati 256.000 nuovi posti di lavoro, ben oltre l’aumento previsto di 155.000, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% dal precedente 4,2%.

Gli indici americani hanno reagito negativamente, con il Dow Jones in calo dello 0,61%, l’S&P 500 che ha perso lo 0,74%, e il Nasdaq 100 in ribasso dello 0,91%. Anche l’S&P 100 ha chiuso in rosso, registrando una perdita dello 0,81%.