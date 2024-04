Wall Street: Goldman Sachs conferma target S&P 500 di fine 2024. L’outlook sull’eps

Gli analisti di Goldman Sachs hanno confermato in una nota il target price di fine anno per l’indice S&P 500 pari a 5.200 punti. Ieri il listino benchmark di Wall Street ha chiuso la giornata di contrattazioni in rialzo dello 0,11%, a quota 5.211,49 punti.

Goldman Sachs ha scritto nella nota di stimare anche una crescita dell’eps (utile per azione) delle società quotate sullo S&P 500 pari a +8% nel corso del 2024.