Wall Street: futures poco mossi. Oggi l’Inflation Day

A Wall Street futures Usa in lieve rialzo: alle 7 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono di appena lo 0,06%, così come anche i futures sul Nasdaq, mentre i futures sullo S&P 500 avanzano dello 0,09%.

Grande attesa per il dato market mover di oggi, da cui emergeranno indicazioni cruciali per la Fed guidata da Jerome Powell.

Dal fronte macroeconomico Usa, sarà reso noto alle 8.30 (14.30 ora italiana) il CPI (indice dei prezzi al consumo), tra i parametri più importanti per monitorare il trend dell’inflazione, relativo al mese di aprile.

Gli analisti intervistati da Dow Jones prevedono un rialzo dell’indice dello 0,4% su base mensile e del 5% su base annua.

Ieri sessione negativa per Wall Street, con lo S&P 500 e il Nasdaq Composite in calo rispettivamente dello 0,46% e dello 0,63%, e il Dow Jones Industrial Average in flessione dello 0,17%.

Nuove vendite, in particolare, sui titoli delle banche regionali Usa, in particolare sui titoli PacWest e Western Alliance. Va detto che il titolo PacWest è riuscito tuttavia a chiudere la sessione in territorio positivo.

L’SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) oscilla tuttavia a un valore inferiore di oltre il 13% dall’inizio di maggio.

Prosegue l’ansia default Usa: ieri il presidente americano Joe Biden ha incontrato i leader del Congresso Usa per tentare di raggiungere un accordo volto ad alzare il tetto sul debito. Secondo alcune fonti, tuttavia, non ci sarebbero stati con l’incontro progressi significativi.