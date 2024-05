Wall Street: futures piatti dopo nuovo record Nasdaq. Dow Jones giù, pesa JPMorgan

A Wall Street i futures sui principali indici azionari Usa sono ingessati, dopo la sessione contrastata della vigilia, che ha visto il Nasdaq guadagnare lo 0,65%, balzare al massimo intraday e terminare la sessione al livello record di chiusura di 16.794,87 punti.

Lo S&P 500 è salito dello 0,09% a quota 5.308,13, mentre il Dow Jones ha perso 196,82 punti, o -0,49%, a 39.806,77 punti.

Protagonista sul Nasdaq il rialzo del titolo del colosso dei chip Nvidia, protagonista della grande scommessa lanciata sull’AI (artificial intelligence), in attesa della trimestrale che sarà annunciata nella giornata di domani. Sul Dow Jones ha pesato invece il calo delle azioni JPMorgan, che hanno scontato la dichiarazione del ceo Jamie Dimon. Dimon ha detto che potrebbe andare in pensione in anticipo rispetto a quando inizialmente previsto. Il titolo JPMorgan ha ceduto il 4,5%, zavorrando il Dow Jones.