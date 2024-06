Wall Street: futures in rialzo dopo sell su Nasdaq. Nvidia triste protagonista, tonfo titolo

Trend positivo per i principali indici azionari Usa. Alle 7 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,16%, quelli sullo S&P 500 avanzano dello 0,12%, mentre quelli sul Nasdaq mettono a segno un progresso dello 0,24%.

Ieri Wall Street ha assistito a forti vendite sui titoli hi-tech, che hanno portato l’indice Nasdaq Composite a scivolare dell’1,09%, chiudendo a quota 17,496.82 punti. Per il listino dei titoli tecnologici, si è trattato della sessione peggiore dal mese di aprile.

Acquisti invece sul Dow Jones, salito di 260,88 punti, o dello 0,67%, a quota 39.411,21 punti.

Lo S&P 500 ha lasciato invece sul terreno lo 0.31% a 5.447,87 punti.

In evidenza il tonfo del titolo Nvidia, che ha concluso la sessione in calo del 6,7%, dopo aver perso il 4% circa la scorsa settimana, quando ha interrotto la scia positiva che durava da otto settimane, e dopo aver superato anche Microsoft, posizionandosi al top delle società che valgono di più in Borsa, ovvero in cima alla classifica delle società più capitalizzate al mondo.

Rimane l’attesa a Wall Street per il grande market mover della settimana, ovvero per l’indice PCE core, parametro preferito dalla Fed per monitorare il trend dell’inflazione degli Stati Uniti.

Ulteriori progressi del processo disinflazionistico renderebbero più probabile il taglio dei tassi da parte della Federal Reserve auspicato da mesi dai mercati.

