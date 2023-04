Wall Street: futures Dow Jones in calo dello 0,1%

I titoli azionari statunitensi hanno aperto in ribasso mercoledì, a causa della debolezza dei dati economici e del potenziale rialzo dei tassi di interesse, che hanno intaccato la fiducia che gli Stati Uniti possano evitare una recessione.

Stamani, il contratto Dow Futures era in calo di 40 punti, o 0,1%, il S&P 500 Futures era in ribasso di 6 punti, o 0,2%, e il Nasdaq 100 Futures era in calo di 16 punti, o 0,1%.

I principali indici hanno chiuso in ribasso ieri, interrompendo una striscia di quattro giorni di vittorie consecutive, dopo che i dati sulle aperture di posti di lavoro e sugli ordini di fabbrica di febbraio sono risultati più deboli del previsto, sollevando il timore che la prolungata serie di aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve possa portare a un grave rallentamento economico.