Wall Street frena ancora, Nasdaq cede oltre 1%

Ancora una seduta in calo, la seconda consecutiva, per Wall Street in una seduta in cui sono tornati a salire i rendimenti dei Treasury Usa, con quello decennale che ha sorpassato la soglia del 4%. A New York la giornata è stata archiviata con il Dow Jones e l’indice S&P 500 in calo rispettivamente dello 0,76% e dello 0,8%, mentre il Nasdaq ha perso l’1,18%. Una seduta che ha visto Apple ancora in affanno, con il titolo del big di Cupertino che ha ceduto lo 0,75% a 184,25 dollari.