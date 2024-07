Wall Street: Fed sempre in primo piano, questa settimana dato cruciale inflazione Usa. Il trend dei futures

Aspettative sulle prossime mosse della Fed di Jerome Powell sempre protagoniste a Wall Street, in vista del dato macro cruciale di questa settimana: si tratta dell’indice dei prezzi al consumo, tra i parametri più importanti per monitorare il trend dell’inflazione degli Stati Uniti, in calendario nella giornata di giovedì 11 luglio. Il dato avallerà o smentirà le scommesse degli investitori sui tagli dei tassi da parte della Fed.

La scorsa settimana, il report occupazionale Usa ha messo in evidenza una crescita di 206.000 nuovi posti di lavoro, più delle attese, a fronte tuttavia di un tasso di disoccupazione Usa salito dal 4% al 4,1%.

Stando a quanto emerge dal CME FedWatch Tool, i trader scommettono su due tagli dei tassi nel corso del 2024, dopo che i primi dati relativi all’inflazione degli Stati Uniti di questo anno avevano fatto sorgere il dubbio che Powell & Co. si ritrovassero costretti anche a lasciare i tassi invariati e perfino ad alzarli.

Alle 8.20 circa ora italiana, il trend dei futures sui principali indici azionari Usa è negativo: i futures sul Dow Jones scendono dello 0,24%, i futures sullo S&P 500 arretrano dello 0,18%, mentre i futures sul Nasdaq perdono lo 0,16%.