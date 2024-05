Wall Street: Dow Jones riparte dopo la migliore settimana del 2024 e l’ottava seduta consecutiva di buy

Wall Street riparte dopo la settimana di buy che ha visto protagonista soprattutto la solidità dell’indice Dow Jones, in crescita venerdì scorso per l’ottava sessione consecutiva.

Il listino dei titoli industriali ha chiuso l’ultima seduta della settimana in rialzo di 125,06 punti o dello 0,32% a quota 39.512,85 punti, in crescita del 2,16% su base settimanale. Per l’indice è stata la quarta settimana consecutiva di guadagni e la settimana migliore del 2024.

Lo S&P 500 è salito venerdì scorso di 8,62 punti, o dello 0,17%, a quota 5.222.69, avanzando nella settimana dell’1,85%, in rialzo per la terza settimana consecutiva.

Il Nasdaq è sceso invece di 5,40 punti, o dello 0,03%, a 16.340,87 punti, mettendo a segno un progresso su base settimanale dell’1,14%, avanzando per la terza settimana consecutiva.

Alle 7.10 circa ora italiana i futures sul Dow Jones sono praticamente ingessati, mentre i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq avanzano rispettivamente dello 0,08% e dello 0,16%