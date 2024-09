Wall Street: Dow Jones riparte da nuovo record in attesa annuncio tassi Fed. Il trend dei futures Usa

In attesa dell’annuncio sui tassi della Federal Reserve, Wall Street ha chiuso la sessione di ieri in territorio positivo, con lo S&P 500 che ha chiuso in rialzo dello 0,13%, a quota 5.633,09 punti, distante dal record testato a luglio di meno dell’1%. Il Dow Jones è salito di

228,30 punti, o dello 0,55%, a quota 41.622,08, valore di chiusura record. Male invece il Nasdaq Composite, sceso dello 0,52%, a 17.592,13 punti.

Manca solo un giorno all’annuncio della Fed che, secondo i mercati e il consensus degli analisti, abbasserà i tassi per la prima volta in più di quattro anni, dopo averli alzati continuamente a partire dal marzo del 2022 fino al luglio del 2023, nel tentativo di affossare il balzo record dell’inflazione, poi effettivamente rientrato.

Il Fomc, il braccio di politica monetaria, si riunirà oggi, martedì 17 settembre, per annunciare la propria decisione sui tassi domani, mercoledì 18 settembre.

Stando al FedWatch Tool del CME, che misura il trend dei futures sui fed funds, i mercati scommettono al momento su un taglio dei tassi di 50 punti base con una probabilità del 63%, aumentata in modo significativo rispetto alla scorsa settimana, quando a essere data più probabile era una riduzione di 25 punti base.

Alle 7.10 circa ora italiana, i futures sui principali indici azionari Usa sono praticamente piatti.