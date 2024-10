Wall Street apre in rialzo, trainata da Apple e Netflix

La giornata a Wall Street inizia con segnali positivi, con Apple e Netflix che guidano la crescita del Nasdaq. Questo avvio in rialzo segue una sessione precedente caratterizzata da un calo finale, nonostante gli incoraggianti dati macroeconomici che hanno contribuito a un record intraday per il Dow Jones e lo S&P 500.

All’inizio della seduta, il Dow Jones registra una leggera perdita di 72,20 punti, pari a un -0,17%, mentre lo S&P 500 guadagna 13,48 punti, segnando un incremento dello 0,23%. Il Nasdaq, invece, mostra un aumento di 101,72 punti, corrispondente a un +0,55%. Questi risultati indicano una tendenza positiva per i tre maggiori indici, che si stanno avviando verso la sesta settimana consecutiva di crescita, un record per il 2024 per Dow e S&P 500. Parallelamente il prezzo del petrolio Wti al Nymex subisce una flessione dell’1,26%, attestandosi a 69,78 dollari al barile.