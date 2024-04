Wall Street apre in rialzo: S&P +0,38%

A New York, il 29 aprile, Wall Street ha segnato un’apertura al rialzo, con lo S&P 500 e il Nasdaq Composite che hanno proseguito la loro traiettoria ascendente, registrando rispettivamente guadagni del 2,7% e del 4,2%. Questo è stato il loro miglior risultato settimanale da novembre, mentre il Dow Jones ha visto un incremento più moderato dello 0,7%.

La buona performance della scorsa settimana è stata sostenuta in particolare dai rialzi significativi di alcune delle principali aziende tecnologiche, in seguito alla divulgazione dei loro risultati trimestrali. Si prospetta un’altra settimana densa di appuntamenti, con la pubblicazione di ulteriori dati trimestrali, l’aggiunta di nuove statistiche sul mercato del lavoro degli Stati Uniti e la riunione della Federal Reserve.

Ad oggi, oltre il 45% delle società quotate sull’S&P 500 ha già reso noti i propri risultati finanziari per il trimestre, superando le aspettative degli analisti in circa l’80% dei casi, come riportato da FactSet. Tra oggi e venerdì si attende la comunicazione dei dati trimestrali da parte di circa 160 aziende, inclusi colossi come McDonald’s, Coca-Cola, Amazon (previsti per domani) e Apple (in programma per giovedì).

All’apertura, il Dow Jones ha registrato un aumento di 149,11 punti, pari a uno 0,39%, mentre lo S&P 500 e il Nasdaq hanno guadagnato rispettivamente 19,15 punti (0,38%) e 69,62 punti (0,44%). In controtendenza, il prezzo del petrolio WTI al Nymex ha subito una leggera flessione, calando dello 0,67% a 83,29 dollari al barile.