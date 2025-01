Wall Street apre in lieve rialzo: Nvidia guadagna l’1,7%

La giornata di contrattazioni a Wall Street si apre con un lieve rialzo, dopo il pesante sell-off dei titoli tecnologici avvenuto ieri. Le preoccupazioni sono scaturite da un nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla startup cinese DeepSeek, che potrebbe sfidare la supremazia tecnologica degli Stati Uniti grazie alla sua efficienza nei costi.

Nvidia, che ieri ha visto un drammatico calo del 16,86% chiudendo a 118,575 dollari, tenta un rimbalzo guadagnando l’1,7% all’apertura. Questo segna il più grande calo percentuale dai mercati del marzo 2020 e la maggiore perdita in termini di capitalizzazione di mercato, pari a quasi 600 miliardi di dollari. Nonostante ciò, Nvidia ha descritto lo sviluppo di DeepSeek come un ‘eccellente sviluppo per l’AI’.

I principali indici di Wall Street mostrano segni di recupero: il Dow Jones aumenta di 14,65 punti (+0,03%), lo S&P 500 avanza di 5,33 punti (+0,09%) e il Nasdaq cresce di 44,65 punti (+0,23%). Anche il petrolio Wti al Nymex registra un incremento dell’1,44%, raggiungendo i 74,22 dollari al barile.