Wall Street apre in lieve calo in attesa delle trimestrali chiave

Wall Street avvia la settimana con un leggero calo, interrompendo una serie di sei settimane consecutive di guadagni. Gli indici principali, Dow Jones e S&P 500, avevano appena raggiunto nuovi record di chiusura venerdì scorso. L’attenzione degli investitori si concentra ora sulle trimestrali, con circa il 20% delle società dello S&P 500 pronte a pubblicare i risultati nei prossimi giorni.

Attualmente, il 14% delle aziende dello S&P 500 ha già rilasciato i dati trimestrali, e di queste, ben il 79% ha superato le previsioni degli analisti, con un incremento del 4% sia degli utili che dei ricavi rispetto all’anno precedente. Tra le società più attese ci sono General Motors, Lockheed Martin e Verizon, che pubblicheranno i loro conti martedì, seguite da AT&T, Coca-Cola, Boeing, Tesla e IBM mercoledì. Giovedì sarà la volta di UPS, Southwest Airlines e American Airlines.

Nel frattempo, i primi scambi della giornata vedono il Dow Jones in calo di 0,30 punti, lo S&P 500 in discesa di 4,78 punti (-0,08%) e il Nasdaq in ribasso di 32,67 punti (-0,18%). Sul fronte delle materie prime, il prezzo del petrolio WTI al Nymex registra un aumento dell’1,82%, raggiungendo i 70,48 dollari al barile.