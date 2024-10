Joint venture tra Masdar e EDF: via libera dalla Commissione europea

La Commissione europea ha approvato la creazione di una joint venture tra Abu Dhabi Future Energy Company, nota come Masdar, e Electricité de France (EDF). Questa collaborazione, che si concentrerà principalmente sulla gestione di impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue, nonché sulla produzione di energia in Arabia Saudita, è stata valutata secondo il Regolamento UE sulle concentrazioni.

L’approvazione è giunta dopo un’attenta analisi, che ha concluso come la nuova concentrazione non sollevi problemi di concorrenza significativi all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Questa valutazione ha permesso di utilizzare una procedura semplificata per il controllo delle concentrazioni, accelerando così il processo di approvazione.

La joint venture tra Masdar, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ed EDF, con sede in Francia, rappresenta un passo significativo nella cooperazione internazionale nel settore delle energie rinnovabili e della gestione delle risorse idriche. Entrambe le aziende sono leader nei rispettivi settori, e la loro collaborazione promette di portare innovazione e efficienza in Arabia Saudita, contribuendo al contempo agli obiettivi di sostenibilità globale.